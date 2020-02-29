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هاتف منافس ينعش مبيعات HTC من جديد

العالم الرقمي و Social media

هاتف منافس ينعش مبيعات HTC من جديد
Reuters DR/ZUZ
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قررت HTC هذا العام العودة بقوة لسوق الهواتف وكشفت عن مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية وكان أبرزها هاتف Wildfire R70.

ويتوقع الخبراء أن يلقى الهاتف الجديد رواجا كبيرا كون سعره منافسا، كما أنه مزود بعدد من التقنيات الجيدة أهمها:

-شاشة عالية الدقة بمقاس 6.53 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات HD+.

- معالج MediaTek Helio P23 ثماني النوى.

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (16+2+2) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.

- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

- ماسح لبصمات الأصابع.

- ذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع.

- منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية micro-USB.

هاتف منافس ينعش مبيعات HTC من جديد
youtube/ iTech Pro 360

- نظام تشغيل Android Pie.

- شريحة NFC.

- أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

- هيكل مقاوم للماء والغبار.

المصدر: ixbt

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