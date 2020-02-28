"فيسبوك" تلغي حدثا تقنيا هاما بسبب كورونا

قررت "فيسبوك" إلغاء مؤتمرها السنوي للمطورين، F8، وأصبحت بذلك أحدث شركة تقنية تلغي حدثا مهما بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وكان مقررا انعقاد المؤتمر يومي 5 و6 مايو، في مدينة سان خوسيه الأمريكية، لكن تفشي فيروس كورونا، دفع الشركة إلى إلغاء هذا الحدث التقني الهام، قائلة: "إن المخاوف المتزايدة حول COVID-19، جعلت من الضروري إلغاء الحدث الرئيسي in-person ضمن F8، على الرغم من أن الشركة تخطط لإقامة أحداث صغيرة محلية وبث محتواها مباشرة عبر فيديوهات، في محاولة لتعويض الجزء الرئيسي من المؤتمر".

وتعتزم "فيسبوك" التبرع بمبلغ 500 ألف دولار لمؤسسة تعمل على تعزيز التنوع في صناعة التكنولوجيا، حيث أنها في معظم السنوات الماضية، كانت تتبرع بجزء من مبيعات التذاكر، ولكن مع عدم وجود الحدث الرئيسي in-person، ضمن مؤتمر هذا العام، فإنها ستقدم تبرعا ثابتا بدلا من ذلك.

ولا تعد "فيسبوك" أول من يقوم بإلغاء حدث تقني هام كهذا، فقد سبق وأُعلن عن إلغاء معرض الجوال العالمي MWC الذي كان من المقرر انعقاده في برشلونة في نهاية فبراير، بعد انسحاب العديد من الشركات البارزة.

وبالمثل، قررت كل من "سوني" و"فيسبوك" و"مايكروسوفت" عدم المشاركة في مؤتمر GDC في سان فرانسيسكو الذي سينعقد خلال الشهر المقبل وبمشاركة عدد من الشركات الأخرى التي قررت الاستمرار في العرض خلال المؤتمر.

المصدر: إنغيدجت