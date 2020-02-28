تعرف على حواسب ThinkPad المتطورة من Lenovo

كشف عملاق صناعة الإلكترونيات الصيني Lenovo مؤخرا عن نماذج جديدة من حواسب ThinkPad بتقنيات تجعلها من بين أفضل الحواسب في الأسواق.

ومن بين أبرز الحواسب الجديدة جاء حاسبا ThinkPad X13 وX13 Yoga اللذان حصلا على ميزات فنية وتقنية أهمها:

-معالجات Intel Core i7 vPro سداسية النوى.

- شاشة OLED عالية الدقة بمقاس 13.3 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة 4k.

- ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 غيغابايت.

- أقراص تخزين داخلية SSD بسعات تصل إلى 2 تيرابايت.

- بطاريات تعمل لأكثر من 10 ساعات متواصلة.

- هيكل أنيق من المعدن والبلاستيك بوزن 1.29 كلغ.

- منافذ USB وHDMI.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD.

وتزامنا مع كشفها عن هذه الحواسب استعرضت Lenovo أيضا أحدث نماذج حواسب ThinkPad T وThinkPad X، والتي زودت بمعالجات Ryzen Pro 4000 Mobile ومعالجات Intel Comet Lake من الجيل العاشر لتوفر سرعة كبيرة جدا في التعامل مع الإنترنت والبيانات الرقمية.

المصدر: 4APK