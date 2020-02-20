 
مباشر

الموت يغيب مبتكر "النسخ واللصق" Copy/Paste عن عالم الكومبيوتر

العالم الرقمي و Social media

الموت يغيب مبتكر
youtube/ Mr.Halogogo
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/naw3

توفي عالم الكمبيوتر الشهير، وأحد أعلام تقنيات الحوسبة، لاري تيسلر، عن عمر يناهز الـ 74 عاما.

ولد تيسلر في الـ  24 من أبريل سنة 1945، وعام 1965 تخرج من جامعة ستانفورد الشهيرة حائزا شهادة في علوم الحاسب، وتخصص بعدها في تصميم واجهات الاستخدام لتلك الأجهزة.

وعام 1973 انضم إلى مركز أبحاث Xerox PARC، وساهم في تطوير العديد من الميزات الخاصة بالحواسب، ومنها ميزات "القص" و"النسخ" و"اللصق" التي سهلت على الملايين التعامل مع النصوص المكتوبة في تلك الأجهزة، كما ساهم في تطوير تقنيات تتعلق بفأرة الكمبيوتر.

وعام 1980 بدء تيسلر العمل مع شركة آبل، وساهم فيها بتطوير العديد من المنتجات مثل حاسب MessagePad وحاسب Lisa الشخصي، ليغادرها عام 1997.

و عمل بعدها لدى Stagecast، وهي شركة ناشئة للتعليم كانت تابعة لآبل، كما تعاون مع بعض الشركات المعروفة مثل Yahoo وAmazon.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

117 طبيبا و"مراسلون بلا حدود" يتضامنون مع جوليان أسانج وينددون بتعذيبه