الموت يغيب مبتكر "النسخ واللصق" Copy/Paste عن عالم الكومبيوتر

توفي عالم الكمبيوتر الشهير، وأحد أعلام تقنيات الحوسبة، لاري تيسلر، عن عمر يناهز الـ 74 عاما.

ولد تيسلر في الـ 24 من أبريل سنة 1945، وعام 1965 تخرج من جامعة ستانفورد الشهيرة حائزا شهادة في علوم الحاسب، وتخصص بعدها في تصميم واجهات الاستخدام لتلك الأجهزة.

وعام 1973 انضم إلى مركز أبحاث Xerox PARC، وساهم في تطوير العديد من الميزات الخاصة بالحواسب، ومنها ميزات "القص" و"النسخ" و"اللصق" التي سهلت على الملايين التعامل مع النصوص المكتوبة في تلك الأجهزة، كما ساهم في تطوير تقنيات تتعلق بفأرة الكمبيوتر.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoApic.twitter.com/kXfLFuOlon — Xerox (@Xerox) February 19, 2020

وعام 1980 بدء تيسلر العمل مع شركة آبل، وساهم فيها بتطوير العديد من المنتجات مثل حاسب MessagePad وحاسب Lisa الشخصي، ليغادرها عام 1997.

و عمل بعدها لدى Stagecast، وهي شركة ناشئة للتعليم كانت تابعة لآبل، كما تعاون مع بعض الشركات المعروفة مثل Yahoo وAmazon.

المصدر: نوفوستي