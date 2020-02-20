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بشاحن سريع وكاميرات ممتازة.. تعرف على هاتف OPPO القادم

العالم الرقمي و Social media

بشاحن سريع وكاميرات ممتازة.. تعرف على هاتف OPPO القادم
twitter/ PCRENTGEN
صورة أرشيفية
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تتحضر شركة OPPO الصينية للكشف عن هاتف Find X2 الذي سيكون من أكثر الأجهزة الذكية تطورا وتميزا.

وأبرز التقنيات التي سيحصل عليها الهاتف الجديد هي ميزة الشحن اللاسلكي السريع عبر شاحن (65 واطا)، وميزة الشحن السريع عبر شاحن عادي (30 واطا)، إضافة لميزة الشحن العكسي التي تجعله يتحول لأداة تشحن بقية الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والساعات الذكية لاسلكيا، إذ يكفي تقريب هذه الأجهزة من هيكل الهاتف لتستمد شحنها منه.

كما سيحصل هذا الجهاز على تقنية مميزة ستتحكم بالتطبيقات ومعدل استهلاكها للطاقة أثناء النوم أو عدم استعمال الهاتف لفترة طويلة، ما سيساعد بطاريته لتعمل لأطول فترة ممكنة.

ومن المفترض أن يأتي أيضا بشاشة عالية الدقة بحواف منحنية كما في هواتف "نوت" الشهيرة من سامسونغ، مقاسها 6.5 بوصة، ومعدل ترددها 120 هيرتز، لتجعل الهاتف أداة ممتازة لعشاق  الألعاب الإلكترونية.

أما الكاميرا الأمامية لـ Find X2 فيفترض أن تأتي بدقة 32 ميغابيكسل، وخاصية التعرف على الوجوه، تعمل بمستشعر Sоny IМX616.

المصدر: 4apk

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