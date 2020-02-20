بشاحن سريع وكاميرات ممتازة.. تعرف على هاتف OPPO القادم

تتحضر شركة OPPO الصينية للكشف عن هاتف Find X2 الذي سيكون من أكثر الأجهزة الذكية تطورا وتميزا.

وأبرز التقنيات التي سيحصل عليها الهاتف الجديد هي ميزة الشحن اللاسلكي السريع عبر شاحن (65 واطا)، وميزة الشحن السريع عبر شاحن عادي (30 واطا)، إضافة لميزة الشحن العكسي التي تجعله يتحول لأداة تشحن بقية الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والساعات الذكية لاسلكيا، إذ يكفي تقريب هذه الأجهزة من هيكل الهاتف لتستمد شحنها منه.

كما سيحصل هذا الجهاز على تقنية مميزة ستتحكم بالتطبيقات ومعدل استهلاكها للطاقة أثناء النوم أو عدم استعمال الهاتف لفترة طويلة، ما سيساعد بطاريته لتعمل لأطول فترة ممكنة.

ومن المفترض أن يأتي أيضا بشاشة عالية الدقة بحواف منحنية كما في هواتف "نوت" الشهيرة من سامسونغ، مقاسها 6.5 بوصة، ومعدل ترددها 120 هيرتز، لتجعل الهاتف أداة ممتازة لعشاق الألعاب الإلكترونية.

OPPO Find X2 usage, turn on QHD + 120Hz + 5G, use for 4.5 hours, the screen is turned on for nearly 2 hours, but only consumes 19% of the power.This battery life is beyond my expectation and is very good.

The S20 is too conservative, and we again call on it to turn on QHD + 120Hz pic.twitter.com/yZ1BniMGC8 — Ice universe (@UniverseIce) February 14, 2020

أما الكاميرا الأمامية لـ Find X2 فيفترض أن تأتي بدقة 32 ميغابيكسل، وخاصية التعرف على الوجوه، تعمل بمستشعر Sоny IМX616.

المصدر: 4apk