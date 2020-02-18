تعرف على حاسب Honor الأحدث

قررت العلامة التجارية Honor تعزيز أسهمها في سوق الحواسب الشخصية، وكشفت عن حاسب متطور صنف كواحد من أكثر الأجهزة الإلكترونية الحديثة تميزا.

وجاء حاسب MagicBook Pro الجديد بهيكل معدني أنيق ومتين مصنوع من المعدن، وزنه نحو 1.5 كلغ فقط، وسماكته أقل من 1.6سم، مزود بمكبرات صوت ممتازة موضوعة بشكل طولي على جانبي لوحة المفاتيح الأساسية.

youtube/ Notebook Italia

ويتميز هذا الحاسب عن حاسب MagicBook Pro من الجيل السابق بشاشة عالية الدقة بمقاس 16 بوصة، ولوحة مفاتيح خاصة صممت لتصدر أقل قدر من الضجيج أثناء الكتابة، كما حصل على العديد من المنافذ مثل UCB وHDMI ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ خاص لبطاقات الذاكرة الخارجية.

ومن بين التقنيات المميزة التي حصل عليها هذا الجهاز أيضا، لوحة تحكم تعمل باللمس وتمكن من القيام بالعديد من المهام عبر استخدام إصبع أو إصبعين معا أو 3، إضافة إلى الكاميرا التي جاءت مخفية داخل الهيكل فوق لوحة المفاتيح، والتي يمكن الضغط عليها لتخرج إلى الأعلى عند الحاجة لاستخدامها.

كما حصل MagicBook Pro الجديد على ماسح لبصمات الأصابع لحماية البيانات والملفات وفك قفل الشاشة بأمان وسهولة، إضافة لبطارية تكفيه ليعمل لـ 11 ساعة متواصلة تقريبا دون الحاجة لشحنها.

المصدر: لايف. رو