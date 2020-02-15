بتصميم كلاسيكي.. Fujifilm تكشف عن كاميرا متطورة!

في خطوة مميزة قررت شركة Fujifilm الشهيرة مفاجأة عشاق التصوير والكاميرات وكشفت عن كاميرا مميزة بتصميم تقليدي ومواصفات تقنية متطورة.

من حيث المظهر جاءت الكاميرا الجديدة شبيهة إلى حد كبير بكاميراتZenit الأسطورية الشهيرة، حيث تداخل في تصميم هيكلها المعدن بالبلاستيك الأسود الذي يعطي مظهر الجلد الطبيعي، كما حصلت على أقراص دوارة مميزة بتصميم كلاسيكي للتحكم بمعظم التقنيات.

وحصلت Fujifilm X-T200 على شاشة تعمل باللمس بمقاس 3.5 بوصة، يمكن من خلالها التحكم بآلية التصوير ودقة الصورة ومعظم خصائص الكاميرا، ويعتمد عليها في مشاهدة الصور والفيديوهات .

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ويمكن لهذه الكاميرا التقاط الصور بمعدل 8 إطارات في الثانية، وتسجيل الفيديوهات بدقة 4k بمعدل 30 fps، وتوثيق الفيديوهات بتقنية التصوير البطيء Slo-Mo بمعدل 120 إطارا في الثانية، أما سعرها فنحو 700 دولار، ويمكن شراء عدسة إضافية لها بفتحة 14-45 ملم بمبلغ 100 دولار.

المصدر: chudotech