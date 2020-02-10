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تسريبات تكشف عن أقوى هاتف ستطلقه إل- جي

العالم الرقمي و Social media

تسريبات تكشف عن أقوى هاتف ستطلقه إل- جي
youtube/PEACOCK
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بعد أن تراجعت مبيعاتها في سوق الهواتف في العامين الأخيرين ، قررت إل - جي استعادة مواقعها في هذه السوق، وبدأت بتطوير هاتف جديد ليكون أحد أفضل الأجهزة الذكية.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف V60 ThinQ الذي ستكشف عنه إل جي قريبا سيمتاز بمنظومة صوت فريد يعتمد على مكبرات عالية الأداء و4 مايكروفونات موزعة في مختلف أجزاء الهيكل.

تسريبات تكشف عن أقوى هاتف ستطلقه إل- جي
3dnews.ru

كما من المفترض أن يحصل هذا الجهاز على كاميرا  أساسية ممتازة بأربع عدسات، ستكون أحد أفضل كاميرات الهواتف، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وكاميرا أمامية مزدوجة مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

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وسيضمن أداءه الممتاز وسرعة تعامله مع البيانات والشبكات معالج Qualcomm Snapdragon 865 أقوى معالجات الهواتف حاليا، ومودم Snapdragon X55 يخوله العمل مع شبكات 5G.

أما بطارية هذه الهاتف فستأتي بسعة 5000 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل ليومين في حال استعماله للاتصالات وتصفح الإنترنت وسماع الموسيقى، وستحصل على خاصية الشحن السريع عبر شاحن (40 واطا)، يشحن أكثر من 40% من سعتها في غضون ربع ساعة تقريبا.

المصدر: 3DNEWS

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