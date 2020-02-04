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أصلح هاتف آيفون وأنت في المنزل!

العالم الرقمي و Social media

أصلح هاتف آيفون وأنت في المنزل!
Reuters RD/JS
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بدأت شركة آبل باختبار خدمة جديدة ستوفر لأصحاب هواتفها الذكية إمكانية إصلاح هواتفهم دون الحاجة لمغادرة المنزل أو مكان العمل.

وتبعا لموقع MacRumors المتخصص بشؤون أجهزة آبل فإن الخدمة الجديدة شبيهة بخدمات Go Tech، ويمكن الوصول إليها من خلال الموقع الخاص بالدعم الفني التابع للشركة، وتوفر لأصحاب هواتف آيفون إمكانية استدعاء ساع خاص لإيصال الهاتف المحتاج للإصلاح إلى مراكز الصيانة المعتمدة.

ويشير الموقع إلى أن الخدمة متوفرة حاليا للمستخدمين في 6 مدن أمريكية فقط هي: لوس أنجلوس، وشيكاغو، وهيوستن، ودالاس، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، ومن خلالها يمكن إجراء إصلاحات معينة للهواتف فقط، مثل إصلاح الأعطال المتعلقة بالشاشات.

وتطرح آبل حاليا عبر موقعها الرسمي خيارين لإصلاح هواتف آيفون، هما خيار "خدمة إرسال الهاتف للورشة"، وخيار "البحث عن مراكز الإصلاح المعتمدة".

أصلح هاتف آيفون وأنت في المنزل!
macrumors.com

كما توفر آبل خدمة إصلاح المنتجات عبر موقعها AppleCare for Enterprise، لكن هذه الخدمة مخصصة للشركات التي تملك أعدادا كبيرة من الأجهزة.

المصدر: macrumors

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