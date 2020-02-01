 
مباشر

بسعر 300 دولار.. Acer تطلق أحد أكثر الحواسب متانة!

العالم الرقمي و Social media

بسعر 300 دولار.. Acer تطلق أحد أكثر الحواسب متانة!
youtube/Chrome Unboxed
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6lk

تستعد شركة Acer لإطلاق حاسب محمول جديد بمواصفات تجعل منه أحد أكثر الحواسب المحمولة متانة في العالم.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لحاسب Chromebook 712 الجديد :

-هيكل مقاوم للصدمات وفق معايير MIL-STD-810G العسكرية.

- لوحة مفاتيح مقاومة للماء والغبار.

- شاشة IPS مقاومة للصدمات بمقاس 12 بوصة ودقة عرض (1366/912) بيكسل.

- منافذ USB-C 3.2 Gen 1 وUSB-A 3.0.

بسعر 300 دولار.. Acer تطلق أحد أكثر الحواسب متانة!
youtube/Chrome Unboxed

- منفذ لبطاقات الذاكرة microSD.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- معالجات Intel: Celeron 5205U و Pentium Gold 6405U و Core i3-10110U.

- ذاكرة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع.

- ذاكرة وصول عشوائي 4/8 غيغابايت.

- بطارية 48 واطا تكفيه ليعمل 12 ساعة متواصلة.

المصدر: megaobzor

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اجتماع على المشكوف للجامعة العربية للرد على "صفقة القرن "