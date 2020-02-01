بسعر 300 دولار.. Acer تطلق أحد أكثر الحواسب متانة!
تستعد شركة Acer لإطلاق حاسب محمول جديد بمواصفات تجعل منه أحد أكثر الحواسب المحمولة متانة في العالم.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لحاسب Chromebook 712 الجديد :
-هيكل مقاوم للصدمات وفق معايير MIL-STD-810G العسكرية.
- لوحة مفاتيح مقاومة للماء والغبار.
- شاشة IPS مقاومة للصدمات بمقاس 12 بوصة ودقة عرض (1366/912) بيكسل.
- منافذ USB-C 3.2 Gen 1 وUSB-A 3.0.
- منفذ لبطاقات الذاكرة microSD.
- منفذ 3.5 ملم للسماعات.
- معالجات Intel: Celeron 5205U و Pentium Gold 6405U و Core i3-10110U.
- ذاكرة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع.
- ذاكرة وصول عشوائي 4/8 غيغابايت.
- بطارية 48 واطا تكفيه ليعمل 12 ساعة متواصلة.
المصدر: megaobzor