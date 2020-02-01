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موتورولا تعود لسوق الهواتف الذكية بهاتفين متطورين

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تعود لسوق الهواتف الذكية بهاتفين متطورين
youtube/Tech Spurt
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تستعد شركة موتورولا قريبا للكشف عن نموذجين جديدين من هواتف G8، بمواصفات متطورة وأسعار منافسة.

وتبعا للتسريبات سيحصل هاتفا Moto G8 و Moto G8 Power على معالجات Quаlcomm Snаpdragon 665 ثمانية النوى بتردد 2.2 غيغاهيرتز، ومعالجات رسوميات Adrеno 610، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

وسيأتي هاتف Motо G8 بشاشة هيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة بمقاس 6.39 بوصة بدقة عرض (1560/720) بيكسل.

موتورولا تعود لسوق الهواتف الذكية بهاتفين متطورين
youtube/Overglass

كما سيحصل على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل بميزة التعرف على الوجوه، وكاميرا أساسية بـ 3 عدسات بدقة (16+8+2) ميغابيكسل، إضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 و64 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

أما الهاتف الآخر Motо G8 Pоwer فسيزود بشاشة بمقاس 6.36 بوصة بدقة عرض (2300/1080) بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+2) ميغابيكسل، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

ومن المفترض أن تطرح موتورولا تلك الأجهزة ربيع العام الجاري بأسعار تتراوح ما بين 180 و300 دولار.

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