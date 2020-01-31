Poco X2.. هاتف مميز بقدرات تصوير فائقة

سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية معلومات وصور عن هاتف Poco X2 المنتظر أن يصبح من أكثر الهواتف رواجا في الأسواق الآسيوية والأوروبية.

ومن أكثر ما سيميز هذا الهاتف هو شاشته التي ستغطي كامل واجهته الأمامية تقريبا، والتي ستأتي بمقاس 6.67 بوصة ودقة عرض+Full HD ومعدل تحديث 120 هيرتز.

وسيحصل هذا الجهاز على كاميرا أساسية رباعية العدسة، فيها عدسات بدقة 64 و20 ميغابيكسل، وحساسات لتحديد عمق الصورة أوتوماتيكيا.

youtube/TechDroider

ومن المفترض أن يحصل Poco X2 على معالج Snapdragon 730G ثماني النوى، بتردد 2.2 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Adreno 618، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

كما ستزوده Poco بميزة التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، ونظام تشغيل Andrоid 10.

المصدر: 4apk