Lenovo تكشف عن حاسب لوحي متطور

كشفت شركة Lenovo مؤخرا عن حاسب لوحي بمواصفات تجعله من أفضل الأجهزة الذكية حاليا.

ويأتي الحاسب الجديد بشاشة IPS بمقاس 10.1 بوصة بدقة عرض (1920/1200) بيكسل، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ UCB-C، ومكبرات صوت ممتازة، وقدرة على الاتصال بشبكات بلوتوث و Wi-Fi.

ويعمل Lenovo M10 بمعالج snapdragon 450، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تكفيه للعمل لأكثر من 11 ساعة متواصلة.

والكاميرا الأمامية لهذا الهاتف جاءت بدقة 5 ميغابيكسل، والكاميرا الأساسية بدقة 8 ميغابيكسل، أما نظام التشغيل "أندرويد-9"، وسعره فسيكون 196 دولارا.

المصدر: 4apk