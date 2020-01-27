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ماهي هواتف إل جي التي ستحصل على "أندرويد-10"؟

العالم الرقمي و Social media

ماهي هواتف إل جي التي ستحصل على
Reuters AG/KLG/FW1/Global Pixdesk2
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نشرت شركة إل جي قائمة بهواتفها الذكية التي ستحصل على واجهات LG UX 9.0 المبنية على نظام "اندرويد-10" الجديد.

وتبعا للشركة فإن أول هواتفها الذي سيصل إليه نظام التشغيل الجديد سيكون LG V50 ThinQ، وذلك في فبراير المقبل، وبعده سيصل النظام إلى هاتف LG G8X ThinQ.

وفي الربع الثالث من العام الجاري سيصل "أندرويد-10" إلى هواتف LG G7 ThinQ، وLG G8S ThinQ وLG V40 ThinQ، وفي الربع الأخير من 2020 سيصل إلى كل من هاتف: LG K50S، وLG K40S، وLG K50، وLG Q60.

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وحول الموضوع قال مدير مبيعات LG Italia، ديفيد دراجي: "كان هدف شركتنا من تأسيس مركز لترقية البرمجيات هو وصول التحديثات البرمجية إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، وهدفنا وصول أندرويد-10 لجزء كبير من هواتفنا الذكية، بدءا من المنتجات الرائدة وحتى أجهزة السلسلة K".

وتجدر الإشارة إلى أن غوغل كانت قد أصدرت "أندرويد-10" في سبتمبر الفائت، وبعد شهرين بدأت إل جي باختبار نسخة تجريبية من هذا النظام على هواتف G8 ThinQ وV50 ThinQ.

المصدر: lgnewsroom

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