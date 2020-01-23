"تويتر" تتبع خطى "فيسبوك" بميزة جديدة على منصتها

أعلنت "تويتر" دعمها التفاعل بالرموز التعبيرية مع رسائل المنصة المباشرة، عن طريق النقر مطولا فوق أيقونة القلب التعبيري الظاهر على يمين كل رسالة يتم تلقيها.

كما يمكن التفاعل من خلال الرموز التعبيرية عن طريق النقر المزدوج على الرسالة على الهاتف المحمول للوصول إلى قائمة الرموز التعبيرية (الإيموجي).

Say more with new emoji reactions for Direct Messages!



To add a reaction, click the ❤️➕ icon that appears when you hover over the message on web or double tap the message on mobile and select an emoji from the pop-up.



For more about DM reactions: https://t.co/sdMumGDBYlhttps://t.co/QxMVmGt8eY — Twitter Support (@TwitterSupport) January 22, 2020

وأطلقت "تويتر" هذه الميزة مع سبعة رموز تعبيرية، تماما مثل الميزة التي تقدمها "فيسبوك" للرد على المنشورات عبر منصتها الرئيسية أو الرسائل، وهذا بهدف حث المستخدمين على زيادة التفاعل، خاصة وأنها تأتي سهلة وبسيطة الاستخدام.

المصدر: ذي فيرج