جهاز الأمن الفدرالي يحجب مخدما متهما بإرسال أخبار كاذبة عن التلغيم

كشف جهاز الأمن الفدرالي عن مكان وتسمية المخدم الذي كان يرسل إلى المحاكم والمدارس والمستشفيات ومحطات مترو الأنفاق وغيرها من المنشآت والمؤسسات الروسية، أخبارا كاذبة عن تلغيمها.

وقال المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي إن كافة المعلومات الكاذبة ترد من هولندا.

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وأعاد المكتب الصحفي إلى الأذهان أن مخدم Startmail.com الأجنبي كان في الفترة ما بين 28 نوفمبر الماضي و23 يناير الجاري يرسل إلى المواقع الإلكترونية للمحاكم في 16 إقليما روسيا ما يزيد عن ألف خبر كاذب مجهول المصدر تضمنت تهديدات بتلغيمها.

وجاء في بيان نشره جهاز الأمن الفدرالي أن الأخبار الكاذبة المماثلة أرسلت كذلك إلى ما يزيد عن 16 ألف "منشأة "ملغمة" للبنية التحتية الروسية مثل المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات ووسائل النقل والمتاجر وغيرها. وكانت كلها كاذبة.

وجاء في البيان أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي قام بحجب مخدم Startmail.com وجعله غير متاح في الأراضي الروسية بعد اتخاذ النيابة العامة ومؤسسة "روس كوم نادزور" (الرقابة) الروسيتين قرارات ترمي إلى الحيلولة دون تفشي معلومات كاذبة تشكل خطورة على حياة المواطنين وصحتهم.

وقد سرى مفعول قرار النيابة، حسب البيان" منذ الساعة 10.00 يوم 23 يناير الجاري بتوقيت موسكو.

المصدر: نوفوستي