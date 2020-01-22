ميزة طال انتظارها تظهر أخيرا في "واتس آب"

كشف موقع WABetaInfo عن ظهور ميزة جديدة في تطبيق "واتس آب"، انتظرها مستخدمو هذا التطبيق طويلا.

وتبعا للموقع فإن "واتس آب" أطلقت مؤخرا إصدارا تجريبيا من تطبيقها ( beta 2.2.20.13)، لمستخدمي هواتف أندرويد، يحتوي هذا الإصدار على ميزة "الوضع الداكن" dark mode الشهيرة.

وتبعا للموقع فإن هذه الميزة تختبر عند مستخدمي النسخة المذكورة بشكل تجريبي حاليا، ومن المفترض أن تظهر لجميع مستخدمي "واتس آب" قريبا.

وللاستفادة من هذه الميزة بعد تحميل نسخة ( beta 2.2.20.13)، يجب الانتقال إلى قائمة الإعدادات في تطبيق "واتس آب"، ومن ثم الضغط على خيار "دردشات"، وبعدها اختيار Dark.

wabetainfo.com

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ويرى الخبراء أن ميزة "الوضع الداكن" في "واتس آب"، والتي تقلل من سطوع الشاشة وتحول ألوان الخلفيات وفقاعات المحادثة إلى لون داكن ستسهل على المستخدمين الكتابة وقراءة الرسائل في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتساهم في ترشيد استهلاك بطارية الهاتف.

المصدر: wabetainfo