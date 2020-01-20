مايكروسوفت تتيح ألعاب Xbox على الهواتف!

أعلنت شركة مايكروسوفت مؤخرا أن بعض مستخدمي منصات Xbox بإمكانهم الآن الوصول إلى ألعاب هذه المنصات عبر هواتفهم العاملة بأنظمة أندرويد.

وقالت الشركة على موقع news.xbox إن مستخدمي منصة Xbox المشتركين في برنامج Xbox Insider في الدول التي تدعم خدمة Xbox Console Streaming بات بإمكانهم الوصول إلى الألعاب عبر هواتف أندرويد.

وللاستفادة من خدمة Xbox Console Streaming واللعب عبر الهاتف يجب على المستخدم امتلاك جهاز ذكي يدعم نظام أندرويد في نسخته 6.0 أو النسخ الأحدث، كما يجب أن يدعم الهاتف تقنية 4.0 على الأقل، وامتلاك جهاز Xbox One Wireless، وحساب مايكروسوفت إلكتروني مع ملف خدمة Xbox.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن هذه الخدمة متوفرة حاليا في 42 دولة، منها الولايات المتحدة وكوريا والصين والبرازيل، ودول عربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات.

المصدر: news.xbox