ميزات في أندرويد يفتقدها مستخدمو iOS

يفضل الكثير من المستخدمين هواتف أندرويد على تلك العاملة بأنظمة iOS، لما توفره تلك الأجهزة من ميزات لا توجد في تلك الأخيرة.

ومن أبرز الأشياء التي تجذب المستخدمين لاستعمال أجهزة أندرويد هو الخيار الكبير للتطبيقات التي يحتاجونها، والتي تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات، على عكس هواتف iOS التي تفرض على المستخدمين التطبيقات الموجودة في متجرها الإلكتروني فقط.

والشيء الذي تتميز به أجهزة أندرويد عن أجهزة iOS أيضا هو ميزة استعمال تطبيقين في نفس الوقت، إذ من الممكن في أنظمة أندرويد تقسيم الشاشة إلى قسمين لتعمل فيهما تطبيقات مختلفة، فيتاح للمستخدم مثلا تصفح أحد المواقع واستعمال تطبيق الدردشة أو مشاهدة الفيديوهات عبر يوتيوب في آن معا.

كما توفر أجهزة أندرويد للمستخدمين أيضا سهولة كبيرة في تخصيص الشاشة، إذ يمكن للمستخدم التحكم بواجهات الاستخدام بالطريقة التي تناسبه، واختيار الواجهات والتطبيقات الموجودة عليها بشكل يلي احتياجاته، بينما في هواتف iOS يضطر المستخدم لوضع اختصارات التطبيقات على الواجهات الأساسية فقط.

وتوفر هواتف أندرويد أيضا المساعد الصوتي Google Assistant، والذي يعد أكثر تطورا من مساعد Siri الموجود في هواتف آبل العاملة بأنظمة iOS.

المصدر: 4apk