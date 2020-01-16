حملة لمكافحة الاحتيال الهاتفي استنادا إلى بصمات المحتالين الرقمية

اقترحت جمعية مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مكافحة المحتالين الهاتفيين بطريقة جديدة، وذلك بوضع برنامج خاص من شأنه تسجيل وكشف تفاصيل الاتصالات الهاتفية .

أو بالأحرى تكنولوجيا البصمات الرقمية. فيما لا يوجد مثل هذا البرنامج في روسيا، إلا أن الخبراء الأجانب قد نجحوا في وضعه.

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وقد وجه ممثلو الرأي العام الروسي رسالة إلى اللجنة الفدرالية لمكافحة الاحتكار حيث أشاروا إلى أن تكنولوجيا البصمة الرقمية للاتصال الهاتفي هي شهادة رقمية مشفرة يمنحها مشغل الاتصال الخلوي لكل اتصال هاتفي. وفي حال لا يخلف اتصال ما أية بصمة يعني ذلك أنه مزيف ويمكن حجبه حتى قبل الاتصال.

ويقوم مشغلا الاتصال للمرسل والمرسل إليه بتحديد موقع الشخص المتصل وتسمية مؤسسته وما إلى ذلك.

وقال الخبراء إن هذا النظام يمكن استحداثه بناء على قاعدة التشفير الوطنية الروسية ذات المفتاح غير المشفر.

وقال أصحاب الرسالة إن النظام المذكور سيسمح بالتعرف على الأشخاص المتصلين وأشاروا إلى أن غالبية الخبراء أجمعوا على أنه يعتبر سبيلا آمنا للحماية من الاحتيال.

يذكر أن عام 2018 شهد 43 ألف حالة احتيال هاتفي في روسيا. أما الفترة ما بين يناير وسبتمبر عام 2019 فشهدت 205 آلاف جريمة ارتكبت باستخدام التكنولوجيات المعلوماتية .

المصدر: كومسومولسكايا برافدا