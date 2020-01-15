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إنفاق نحو 62 مليار دولار على الألعاب الإلكترونية عام 2019

العالم الرقمي و Social media

إنفاق نحو 62 مليار دولار على الألعاب الإلكترونية عام 2019
Sputnik Kirill Kalinnikov
صورة أرشيفية
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أنفق أصحاب الهواتف الذكية عام 2019 نحو 61.7 مليار دولار للألعاب الإلكترونية ما يشكل، حسب صحيفة Sensor Tower 74% من إجمالي نفقاتهم الإلكترونية.

وقالت الصحيفة إن نفقات اللاعبين ازدادت بنسبة 12.8% مقارنة بعام 2018  وضمنت الألعاب الإلكترونية، حسب الصحيفة ، 68% من إيرادات iOS و84% من إيرادات أندرويد.

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علاوة على ذلك فإن مستخدمي iOS  وAndroid  قاموا بتحميل ألعاب أكثر حيث ازداد عدد عمليات التحميل إلى 42.1 مليار دولار.

وتصدرت إيرادات iOS لعبة Call of Duty Mobile حيث تم تحميلها خلال 3 أشهر فقط 180 مليون مرة من متاجر iOS وأندرويد. أما أندرويد فتصدرت إيراداتها لعبة العنف Garena Free Fire.

يذكر أن صناعة الألعاب الإلكترونية تشهد حاليا نموا هائلا  ومنافسة غير مسبوقة، مع العلم أن قائمة الألعاب الإلكترونية الـ20 الأكثر تحميلا تضمنت الربع الرابع للعام 2019 ما يزيد عن 7 شركات.

المصدر:فيستي.رو

 

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