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JBL تطلق سماعات لاسلكية تشحن نفسها من الضوء

العالم الرقمي و Social media

JBL تطلق سماعات لاسلكية تشحن نفسها من الضوء
youtube/ iZZialno
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كشفت عملاقة صناعة تقنيات الصوت JBL عن سماعة لاسلكية جديدة قادرة على شحن بطارياتها من الضوء.

وأشارت ل JBL إلى أن سماعة Reflect Eternal الجديدة مطروحة للبيع حاليا على موقعها الرسمي على الإنترنت بسعر 99 دولارا.

JBL تطلق سماعات لاسلكية تشحن نفسها من الضوء
reflect.jbl

ومن أبرز ما يميز هذه السماعات هو أنها مزودة بألواح صغيرة للطاقة Powerfoyle، يمكنها شحن البطارية عند تعريضها لضوء الشمس أو أضواء الإنارة المنزلية أو المكتبية، فبتعريضها لضوء الشمس لساعتين ونصف الساعة تقريبا ستكتسب شحنا يكفيها لتعمل يوما كاملا، أو للاستماع المتواصل للموسيقى لمدة 3 ساعات، ويمكن شحن السماعة أيضا عبر شاحن يتصل بها من خلال منفذ USB.

والأبرز من كل ما سبق هو أن Reflect Eternal لديها مايكروفونات خارجية تمكن المستخدم من سماع الأصوات المحيطة دون الحاجة لنزعها عن أذنيه، كما تتوافق مع مساعدات Google وa الذكية، ليتمكن المستخدم من التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

المصدر: lifehacker

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