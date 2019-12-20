لجنة الحزب الديموقراطي الأمريكي تدعو لتجنب RT و Sputnik

نشرت اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي الأمريكي في موقعها على الإنترنت بعض التعليمات التي قالت إنها "لتفادي المعلومات المضللة".

وأوصت المقالة التي نشرتها اللجنة حول هذا الموضوع بتجنب ما أسموه بوسائل الإعلام الروسية "المضللة"، مثل RT و Sputnik، ودعت إلى قراءة كتاب "1984" للكاتب جورج أورويل، والذي عرف بانتقاده لسياسات الاتحاد السوفيتي.

وجاء في التوصيات "لا تسمحوا لأحد أن يتلاعب بكم، تذكروا هناك وسائل إعلام (مضللة) مثل RT و Sputnik، ادرسوا تقنيات الدعاية الروسية".

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وشملت التوصيات أيضا تثقيف النفس والحصول على المعلومات عبر ما أسموه بالـ "المصادر المحترمة"، والصحافة المحلية.

وكان مركز القيم الأوروبية للسياسة الأمنية European Values Center for Security Policy قد دعا المجتمع الأوروبي في تقرير سابق إلى تجنب قراءة ما تكتبه قناتا RT و Sputnik، ومنع القناتين من المشاركة في المؤتمرات الصحفية.

كما نشر المركز عام 2017 قائمة بـ 2327 شخصية عامة وسياسية وثقافية غربية كانوا ضيوفا لدى قناة RT، ومن ضمن هذه الشخصيات كان دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني الحالي، بوريس جونسون.

المصدر: RT