زيلينسكي ولعبة "صراع العروش" يتصدران قائمة طلبات الروس على الإنترنت

قامت شركة "ياندكس" الروسية بتحليل طلبات المستخدمين الروس في محرك البحث منذ 1 يناير لغاية 12 ديسمبر عام 2019.

وذلك بغية تحديد أكثرها شعبية.

وأصبحت الانتخابات الأوكرانية أكثر الأحداث طلبا على الإنترنت ثم شغل الحريق في كاتدرائية نوتردام بباريس المرتبة الثانية .

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ومن أكثر الشخصيات طلبا على الإنترنت الروسي، حسب ياندكس"، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ومصمم الألعاب الكمبيوترية، هيديو كودزيما، والناشطة البيئية غريتا تونبرغ وممثل هوليوود، هواكن فينكس، وكذلك المطربة بيلي ايليش.

وأولى محرك البحث "ياندكس" اهتماما خاصا للشخصيات الراحلة عام 2019. ويأتي في مقدمتهم على الإنترنت الروسي المغنية، يوليا ناتشالوفا، وفنان الراب، داتسل والصحفي، سيرغي دورينكو ومديرة فن الأزياء في متجر "تسوم" الروسي آلا فربر.

ومن بين الأفلام فإن فيلم "تي – 34" الروسي تصدر قائمة الأفلام المطلوبة على الانترنت الروسي وأتى بعده فيلم "جوكر" والجزء الختامي لفيلم "المنتقمون". كما تصدر مسلسلا "صراع العروش" و"تشيرنوبل" قائمة المسلسلات التلفزيونية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا