ZTE تطلق هاتفا فيه أقوى معالج للأجهزة الذكية!

أعلنت شركة ZTE الصينية عن نيتها إطلاق هاتف جديد سيعمل بمعالج Snapdragon 865، أقوى معالج مطروح للهواتف الذكية حتى اليوم.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن التقنيات التي سيأتي بها هذا الهاتف، والمعالج المتطور الذي سيضمه سيضمنان له قدرة على التعامل مع شبكات 5G وسرعة كبيرة جدا في التعامل مع البيانات، إضافة إلى قدرة على الاتصال مع شبكات Wi-Fi 6 للإنترنت اللاسلكي.

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كما سيأتي هذا الجهاز بهيكل من الزجاج المقوى والمعدن مضاد للماء والغبار، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5 هي أحدث أنواع ذاكرة الوصول العشوائي للأجهزة الإلكترونية، إضافة لذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0، من المفترض أن تصل إلى 512 غيغابايت، ويمكن توسيعها حتى 2 تيرابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

كما سيدعم هذا الجهاز تقنية Z-Booster 2.0 التي تسرع أداء التطبيقات ونظام التشغيل، وسيحتوي على منفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات، ونظام "أندرويد-10" مع واجهات MiFavor 10 OS.

ومن المفترض أن يطرح هذا الهاتف في أسواق العالم مطلع يناير القادم، وبسعر منافس لا يتجاوز 450 دولارا.

المصدر: rozetked.me