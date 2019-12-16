Xiaomi تنافس غوغل وأمازون بمساعد منزلي ذكي

كشف عملاق صناعة الإلكترونيات الصينية Xiaomi عن مساعد منزلي ذكي لمنافسة المساعدات المنزلية التي تطرحها شركتا غوغل وأمازون.

ومن أكثر ما يميز هذا المساعد هو توافقه مع أجهزة أندرويد وiOS، وإمكانية التعرف على الأصوات من مسافات بعيدة ودعمه لشبكات Bluetooth v5.0 وWi-Fi 802.11ac.

وزودته Xiaomi بشاشة بمقاس 8 بوصات بدقة عرض (1280/800) بيكسل، ومايكروفونات حساسة ليتمكن المستخدم من التحكم به عن بعد عبر الأوامر الصوتية، إضافة إلى 3 مكبرات صوت قوية توفر توزيعا ممتازا للأصوات.

كما ضم هذا الجهاز كاميرا أمامية للاعتماد عليه لإجراء مكالمات الفيديو، وميزات تساعد المستخدم لاستعماله كمنبه وأداة للتذكير بالمواعيد، كما يمكن استخدامه كوسيلة لمعرفة أحوال الطقس وقراءة الرسائل الواردة للهاتف الذكي، أما سعره في الصين فيبلغ 72 دولارا.

المصدر: 3dnews