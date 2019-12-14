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"مايكروسوفت" تكشف عن Xbox الجديدة

العالم الرقمي و Social media

youtube/Xbox
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نشرت شركة "مايكروسوفت" مقطع فيديو يظهر التصميم الخارجي لمنصة الألعاب الجديدة Xbox التي انتظرها عشاق الإلكترونيات لسنوات.

وبالنظر للفيديو الذي نشرته الشركة، نلاحظ أن الجسم الرئيس للمنصة جاء بهيكل طويل شبيه بهياكل الحواسيب المكتبية.

كما ستزود هذه المنصة التي سيطلق عليها اسم Xbox Series X بقبضة لاسلكية للتحكم بالألعاب Xbox Wireless Controller، مزودة بقدرة على دعم منصات ألعاب Xbox One والحواسب التي تعمل بأنظمة "ويندوز-10".

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كما ستدعم Series X الألعاب التي تأتي بفيديوهات 8k، وتقنية Dynamic Latency Input، وستكون لها القدرة على الاتصال بالأجهزة الأخرى عبر شبكات البلوتوث وWi-Fi.

ومن المفترض أن تطرح بمعالج AMD Ryzen Zen 2 CPU، ومعالج رسوميات AMD Navi-based GPU، وذاكرة وصول عشوائي GDDR6 SDRAM الحديثة.

المصدر: gamespot.com

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