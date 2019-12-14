نسخة جديدة من Chrome تعزز أمن البيانات

أعلنت غوغل عن إطلاق نسخة جديدة من متصفحها الإلكتروني Chrome بميزات تجعل منه أكثر أمانا وخصوصية لبيانات المستخدمين.

وأشارت غوغل إلى أن النسخة 79 من Chrome المخصصة للعمل مع الأجهزة المزودة بأنظمة ماك وويندوز وأندرويد و iOS ستحتوي على ميزة هامة تحذر المستخدم في حال تم اختراق حساباته الإلكترونية أو تعرضت كلمات المرور الخاصة بتلك الحسابات للسرقة من قبل قراصنة الإنترنت أو أحد المواقع الإلكترونية المشبوهة.

وفي حال اكتشاف المتصفح دخول المستخدم إلى موقع إلكتروني غير آمن أو مشكوك فيه عبر أحد الحسابات الإلكترونية سيرسل رسالة إلى المستخدم تنصحه بتغيير كلمة المرور الخاصة بحسابه فورا.

4pda.ru/

كما طورت غوغل النسخة الجديدة من متصفحها لتقوم بعملية فلترة تلقائية لجميع المواقع التي تفتح من خلاله كل 30 دقيقة، والتأكد من سلامة هذه المواقع، وجمع بيانات عن جميع المواقع المشبوهة أو التي تستخدم لاختراق حسابات المستخدمين، واستخدام هذه البيانات لتنبيه المستخدمين.

كما سيساعد المتصفح الجديد على ترشيد الطاقة في الحواسب والتقليل من استهلاك بيانات الإنترنت، حيث سيأتي بميزة "التجميد التلقائي"، والتي تساعد على إيقاف عمليات تبادل البيانات مع الإنترنت عبر الصفحات المفتوحة في خلفية Chrome والتي لم يفتحها المستخدم لمدة من الزمن.

المصدر: 4pda