Xiaomi تثبت مواقعها في سوق الهواتف بجهاز منافس

تستعد شركة Rеdmi التابعة لعملاق صناعة التقنية Xiaomi للكشف عن هاتف جديد يعزز مواقعها المنافسة في سوق التقنيات الذكية.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Rеdmi K30 الجديد الذي سيطرح في الأسواق قريبا وسيأتي بهيكل أنيق مصنوع من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وسيزود بكاميرا أساسية رباعية العدسة، فيها حساس Sоny IМX686 بدقة 64 ميغابيكسل.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

-شاشة بمقاس 6.67 بوصة بدقة (1080/2400) بيكسل.

- معالج Snаpdragon 730G ثماني النوى، فيه نواتان بتردد يصل إلى 2.2 غيغاهيرتز، و6 بتردد يصل إلى 1.8 غيغاهيرتز.

youtube/ VseKitai

- ذاكرة وصول عشوائي 6/8/12 غيغابايت.

- نظام تشغيل Andrоid 10 مع واجهات MIUI 11.

- ذاكرة تخزين داخلية 64/128/256 غيغابايت.

- كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل وتقنية التعرف على الوجوه.

- ماسح لبصمات الأصابع مثبت على جانب الهيكل.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- هيكل بأبعاد 165.3/76.6/8.8 ملم.

- مستقبل لإشارات الراديو FM.

- بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع (27 واطا).

- أنظمة GPS وglonass لتحديد المواقع.

المصدر: 4apk