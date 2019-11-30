تطبيق مميز يحيي أجهزة iPod الكلاسيكية من جديد!

استعرض أحد المطورين مشروع تطبيق جديد مميز قادر على تحويل هواتف آيفون لأجهزة iPod Classic التي تميزت بعجلتها الدوارة للتحكم.

ويمكن لهذا التطبيق الذي يطوره (إلفين هو)، الطالب في كلية كوبر يونيون بنيويورك أن يحول شاشة هاتف آيفون لشيء يشبه جهاز iPod ، حيث ستظهر على الشاشة عجلة لمسية تشبه العجلة الدوارة التي كانت في iPod Classic.

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUIpic.twitter.com/zVk5YJj0rh — Elvin (@elvin_not_11) 27 ноября 2019 г.

وقال المصمم: "أنا أعمل على هذا المشروع منذ أكتوبر الفائت، وإصدار هذا التطبيق أو عدم إصداره يعتمد على موافقة آبل عليه.. أعتقد أن لديهم أسبابا مشروعة لعدم الموافقة عليه بسبب براءات الاختراع أو لدواع أخرى".

Making an iOS music app that looks like Cover Flow in #SwiftUI... pic.twitter.com/29Nfil70I3 — Elvin (@elvin_not_11) 9 ноября 2019 г.

وأضاف "لطالما كنت معجبا بمنتجات آبل منذ طفولتي، قبل أن تتمكن عائلتي من شراء أحد تلك الأجهزة كنت أرسم واجهة هاتف على أغطية علب الشوكولاتة، لقد أثرت هذه المنتجات بقوة على قراري بأن أصبح مصمما".

المصدر: وكالات