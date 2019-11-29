Oppo تكتسح سوق الهواتف بجهاز متطور

تستعد شركة Oppo الصينية الشهيرة الشهر القادم للكشف عن الجيل الجديد من هواتف Reno 3 التي ستكون من بين أكثر الهواتف تطورا في الأسواق.

ونشر نائب رئيس الشركة لشؤون التسويق براين شين، في تغريدة على "تويتر" صورة تصميمية لهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G أحد هذه الهواتف المخصصة للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وأشار إلى أن الهاتف الجديد سيأتي بشاشة بحواف منحنية ورقيقة، وهيكل نحيف لا تتجاوز سماكته 7.7 ملم، وسيدعم شبكات 5G المستقلة وغير المستقلة.

A first look at OPPO Reno3 Pro 5G - it will feature a glass body with a thickness of just 7.7mm (excluding the lens), which may just be the thinnest dual-mode 5G phone in it’s price segment. 👀 pic.twitter.com/KD9goOTD6b — Brian Shen (@BrianShenYiRen) 28 ноября 2019 г.

ومن المفترض أن تزود هواتف Oppo Reno 3 بشاشات AMOLED بحجم 6.5 بوصة، بدقة عرض (1800/2400) بيكسل، محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 6 المقاوم للصدمات والخدوش، كما ستحتوي هذه الشاشات على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج فيها.

ويتوقع أن تزود هذه الأجهزة بكاميرا أساسية رباعية العدسة ستكون من بين أفضل كاميرات الهواتف في الأسواق.

المصدر: وكالات