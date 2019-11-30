أبرز الحواسب لعشاق الألعاب الإلكترونية

تتوفر في الأسواق حاليا مجموعة كبيرة جدا من الحواسب المكتبية المزودة بمواصفات خاصة لتتناسب مع متطلبات ورغبات محبي ألعاب الفيديو الحديثة، فما أبرز تلك الأجهزة المتوفرة حاليا؟

HP Omen Desktop PC

من أكثر ما يميز هذا النوع من الحواسب هو التصميم الفريد للهيكل الأساسي الذي يأتي بإضاءة مميزة وانحناءات توحي بالقوة والعصرية.

كما تنفرد هذه الأجهزة بأنظمة تبريد سائل وتبريد عبر المراوح تمنع ارتفاع درجات حرارة المعالجات واللوحة الأمام أثناء الاستعمال المطول للحاسب، إضافة لسهولة استبدال جميع الاجزاء والملحقات بما فيها أقراص التخزين الداخلية وذواكر الوصول العشوائي.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لتلك الحواسب: معالجات Core i7-8700 أو Core i7-9700K من إنتل، معالجات رسوميات انفيدياGeForce GTX 1660 Ti، ذاكرة وصول عشوائي 64 غيغابايت، أقراص تخزين داخلية HDD و SSDبحجم 1 و2 غيغابايت.

Corsair One i160

تصنف حواسب Corsair One من بين أفضل الحواسب المكتبية في الأسواق، ومن بين أبرز نماذج هذه الحواسب حاسب Corsair One i160 الذي قيمه الكثيرون من بين أفضل الحواسب على الإطلاق التي يمكن لعشاق الألعاب الاعتماد عليها.

ويمكن لهذا الحاسب التعامل حتى مع ألعاب الواقع الافتراضي بسبب معالجه المتطور Core i9-9900K. من الجيل التاسع، ومعالج الرسوميات GeForce RTX 2080 Ti الذي طورته "إنفيديا، وذاكرة الوصول العشوائي التي تصل إلى 32 غيغابايت، وقرصين للتخزين، واحد من نوع SSD بسعة 480 غيغابايت، وآخر HDD بسعة 2 تيرابايت.

MSI Trident X

تتميز هذه الحواسب بهياكلها الأنيقة المزودة بأشرطة إضاءة جذابة، فضلا عن سهولة استبدال جميع مكوناتها بسهولة.

ومن أبرز مواصفات هذه الأجهزة: معالجات Core i7-9900K.، معالجات رسوميات أو GeForce RTX 2080، ذاكرة وصول 16 غيغابايت قابلة للتوسيع، قرصا تخزين داخليان واحد SSD بحجم 512 غيغابايت، وآخر HDD 2 تيرابايت.

المصدر: وكالات