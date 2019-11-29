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موتورولا تكشف عن أقوى هواتفها قريبا!

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تكشف عن أقوى هواتفها قريبا!
youtube/ Aaiye Technical Gyaan Sikhein
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أعلنت موتورولا عن نيتها الكشف عن أحدث وأقوى هواتفها الذكية خلال عرض ستجريه في البرازيل الأسبوع القادم.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف One Hyper الجديد سيكون أكثر هواتف موتورولا تطورا، وسيأتي بهيكل مميز مزود بشاشة LCD بمقاس 6.4 بوصة رقيقة الحواف.

كما سيحصل هذا الجهاز على معالج Snapdragon 675 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وستزوده موتورولا بمنفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 3600 ميلي أمبير بخاصية الشحن السريع، إضافة لشريحة NFC، ومستقبلات لشبكات Bluetooth 5.0، ونظام تشغيل "أندرويد-9".

موتورولا تكشف عن أقوى هواتفها قريبا!
youtube/ Aaiye Technical Gyaan

أما الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فستكون بدقة 64+8 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات 4k بمعدل 60 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل، مثبتة على جسم متحرك يخرج من داخل الهيكل عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي.

المصدر: 4apk

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