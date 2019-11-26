"واتس آب" تختبر ميزة "تخفي" الرسائل تلقائيا

كشفت تقارير أن "واتس آب" تختبر نوعا جديدا من الرسائل يحذف نفسه تلقائيا لمنع المتطفلين من التجسس على الدردشات الخاصة.

وتتمثل الميزة، التي ظهرت في "سناب شات" لأول مرة، في تعيين حد زمني لطول مدة عرض الرسائل. ويساعد ذلك في الحفاظ على خصوصية المحادثات، عبر إخفائها.

والآن، تقوم "واتس آب" بتجربة نسختها الخاصة على "أندرويد"، وفقًا لموقع التسريبات الموثوق WAbetaInfo، الذي يسحب شيفرة الإصدارات المبكرة من تطبيق المراسلة الشهير، للعثور على الميزات القادمة في وقت مبكر.

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وعلى الرغم من أنها ليست متاحة حاليا للجميع، فإن "واتس آب" تختبر الميزة على مجموعة صغيرة من الأجهزة. ومن المحتمل أن يجري طرحها للجميع في وقت لاحق.

وقال WABetaInfo إن الميزة الجديدة سُميت "اختفاء الرسائل"، عند ظهورها لأول مرة. ولكن اعتبارا من آخر تحديث 2.19.348، تغيّر الاسم ليصبح "حذف الرسائل".

وتتيح الأداة اختيار اختفاء الرسائل خلال ساعة واحدة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة.

وكما هو الحال مع أي تسريب أو إشاعة، لا يمكن الجزم بموعد إطلاق الميزة من عدمه، حيث قد تغير "واتس آب" الخطط في أي وقت.

وإذا كنت تريد تجربتها أولا، فهناك خدعة جيدة: يمكنك الاشتراك في الإصدار التجريبي (بيتا) من التطبيق، للحصول على جميع الميزات الأحدث قبل وصولها للمستخدمين.

المصدر: ذي صن