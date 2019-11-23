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مايكروسوفت تبيع البرامج لهواوي من جديد

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تبيع البرامج لهواوي من جديد
Reuters Mike Blake
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حصلت شركة مايكروسوفت على ترخيص لتصدير البرامج لشركة هواوي مرة أخرى، بعد أن توقفت عن التعامل مع العملاق التقني الصيني لفترة بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت: "وافقت وزارة التجارة الأمريكية في 20 نوفمبر على طلب مايكروسوفت للحصول على ترخيص لتصدير البرامج لهواوي، ونحن نقدر عمل الإدارة للاستجابة لطلبنا".

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وكانت مايكروسوفت قد توقفت لفترة عن بيع حواسب MateBook X Pro التي تنتجها هواوي في متاجرها، كما توقفت عن توريد البرامج والتقنيات للأخيرة بعد العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليها.

كما اضطرت هواوي لتأجيل إطلاق حاسب محمول جديد يعمل بنظام ويندوز كان من المقرر أن يتم الكشف عنه في معرض CES Asia في وقت سابق من هذا العام.

يذكر أن الحكومة الأمريكية كانت قد تلقت طلبات من نحو 300 شركة محلية للسماح لها بالتعامل مع هواوي من جديد، وتمت معالجة إجراءات نحو نصف الطلبات المقدمة، ويتوقع أن يسمح لغوغل بتقديم الدعم لهواوي لتشغل هواتفها بأنظمة أندرويد.

المصدر: وكالات

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