"تويتر" تطلق ميزة "إخفاء الردود" في تطبيقها

أعلنت شركة "تويتر" عن إطلاق ميزة "إخفاء الردود" Hide Replies لمستخدمي تطبيقها حول العالم.

والهدف من هذه الميزة وفقا للخبراء هو منح المستخدمين مزيدا من التحكم بالمحادثات، وإزالة التعليقات غير اللائقة أو التي لا تمت لموضوع المنشور بصلة.

وقالت مديرة إدارة المنتجات في "تويتر"، سوزان شيه، إن "تويتر" وجدت خلال اختباراتها أن معظم الناس أخفوا الردود التي وجدوا أنها غير ذات صلة، أو خارجة عن الموضوع، أو مزعجة على منشوراتهم.

وأوضح الخبراء في "تويتر" أن المستخدمين سيكونون قادرين على رؤية الردود المخفية والتفاعل معها من خلال الضغط على أيقونة خاصة تظهر على التغريدات.

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وبالإضافة لهذه الميزة سيكون بإمكان مستخدمي "تويتر" كتم التغريدات من ناشر معين أو حتى حظره، أو الإبلاغ عن تغريدة معينة كما يبلغ مستخدمو "فيسبوك" عن المنشورات.

وتجدر الإشارة إلى أن "تويتر" كانت قد اختبرت هذه الميزة خلال الشهر الفائت في عدد من البلدان كالولايات المتحدة وكندا واليابان.

المصدر: وكالات