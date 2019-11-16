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Vivo تكشف عن هاتفها الأنيق S5

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Vivo تكشف عن هاتفها الأنيق S5
youtube/ DF Test
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كشفت شركة Vivo عن هاتفها الجديد S5 الذي صنف من بين أكثر الهواتف أناقة وتميزا في الأسواق.

ومن أكثر ما يميز هذا الهاتف هو الهيكل الأنيق، والتصميم الفريد للإطار الذي وضعت فيه عدسات الكاميرا الخلفية ومصباح الإضاءة على واجهة الجهاز الخلفية، وألوان الهيكل المتداخلة بشكل جميل وعصري.

وجاء vivo S5 بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.44 بوصة وأبعاد "20:9" بدقة عرض (1080/2400) بيكسل، تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز تقريبا باستثناء ثقب صغير فيها مخصص للكاميرا.

Vivo تكشف عن هاتفها الأنيق S5
youtube/DHWS Tests

ويعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 712 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4100 ميلي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع عبر شاحن (22.5 واط).

وزودته Vivo بأربع كاميرات خلفية بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل مع ميزة التعرف على الوجوه، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

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وسيطرح هذا الهاتف بسعر 385 دولارا للنسخة المزودة بذواكر 128/8 غيغابايت، و430 دولارا للنسخة المزودة بذواكر 256/8 غيغابايت، بثلاثة ألوان تتدرج بين الأبيض والأزرق.

المصدر: 4apk

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