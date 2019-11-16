HTC تعود للمنافسة بهاتف مميز ورخيص

أعلنت شركة HTC عن طرح هاتف Desire 19s المميز بمواصفات منافسة وسعر 195 دولارا فقط.

ورغم أن الهاتف ينتمي إلى فئة الهواتف الذكية المتوسطة، إلا أنه حصل على العديد من المواصفات الفنية والتقنية الجيدة، وجاء بهيكل مميز مقاوم للصدمات والخدوش بوزن 170غ، وشاشة IPS بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (1520/720) بيكسل.

كما حصل هذا الجهاز على منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ لبطاقات الذاكرة microSD، وماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

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ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio P22 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 3850 ميلي أمبير، ونظام تشغيل "أندرويد-9".

كما زود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (13+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسات بفتحات كبيرة لالتقاط الصور العالية الدقة في الظلام، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، بفتحة عدسة f/2.0، قادرة على التعامل مع ميزة التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة.

ويتوفر هذا الهاتف حاليا في تايوان باللونين الأسود والأزرق بسعر 195 دولارا تقريبا، ومن المتوقع أن يصل باقي أسواق العالم قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: 4apk