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"كافيار" تعرض سماعات آبل المغلفة بالذهب بثمن باهظ!

العالم الرقمي و Social media

caviar
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أطلقت آبل نماذج جديدة من سماعات الأذن AirPods الشهر الماضي، لتقوم شركة روسية بإضفاء لمسة من الفخامة عليها في إصدار جديد.

وتقدم "كافيار" (Caviar)، الشركة المصنعة للساعات الذكية الفاخرة والإكسسوارات، زوجا من AirPods Pro مغلفا بالذهب عيار 18 قيراطا مقابل 67790 دولارا.

caviar

وتأتي سماعات الأذن والغطاء أثقل بنحو 75% من التصميم الأصلي.

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وتشتهر "كافيار" بإبداعاتها الفاخرة والخيالية، حيث تقدم ساعة مصنوعة من جلد التمساح، وآيفون بتصميم مميز بـ"صخرة القمر" في الغلاف الخارجي، وكذلك الأدوات الأخرى ذات التصميمات الإبداعية.

وكتبت الشركة على موقعها: " Caviar AirPods Gold Edition، إنه المستوى الجديد من الملحقات الحصرية المثيرة للإعجاب. ويمكن اعتبار النموذج الجديد لسماعات الأذن اللاسلكية ملحقا استثنائيا بحق".

وأطلقت آبل سماعات الأذن الجديدة بميزة مرتقبة تلغي الضوضاء، وبتصميم جديد خفيف الوزن، في أكتوبر الماضي.

المصدر: ديلي ميل

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