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أفضل التطبيقات لمساعدة مرضى السكري

العالم الرقمي و Social media

أفضل التطبيقات لمساعدة مرضى السكري
youtube/ Lee Health
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يصادف الـ 14 من نوفمبر كل سنة اليوم العالمي للتوعية من داء السكري، فما هي التطبيقات الذكية التي تساعد مرضى ما يسمى "داء العصر".

mySugr  

يعتبر هذا التطبيق من بين أشهر التطبيقات التي يعتمد عليها مرضى السكري لمراقبة حالتهم الصحية نظرا لما يتمتع به من ميزات مفيدة، ولاحتوائه على واجهات استخدام بسيطة وسهلة الاستعمال.

كما يوفر هذا التطبيق للمستخدم إمكانية تسجيل  العديد من البيانات بسهولة، مثل مستوى السكر في الدم والأدوية والوجبات الغذائية ونتائج التحاليل الخاصة والملاحظات وغيرها.

ولدى mySugr  ميزة مهمة أيضا هي إصدار تنبيهات للتذكير بمواعيد تحليل نسب السكر في الدم، كما يوفر لمستخدمه إمكانية حفظ نسخ احتياطية من البيانات ومشاركتها مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية.

 Glucose Buddy Diabetes Tracker

ويصنفه الكثيرون أنه أهم وأشمل تطبيق لمرضى السكري لما يوفره من ميزات وإمكانيات مفيدة منها: تتبع نسبة السكر في الدم، والأدوية، ونتائج اختبار A1C، تتبع التدريبات الرياضية واللياقة البدنية للمستخدم، تتبع الكربوهيدرات من خلال قاعدة البيانات الغذائية التابعة للتطبيق، إمكانية حفظ البيانات وتحويلها إلى ملفات PDF قابلة للطباعة أو ملفات CSV لإرسالها للطبيب أو المشفى الذي يتابع حالة المريض.

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واحد من أهم التطبيقات المهمة لمرضى السكري، كونه يوفر تقارير مفصلة مع الرسوم البيانية والإحصاءات عن حالة المستخدم الصحية، ويتيح إمكانية إرسال تلك التقارير إلى الطبيب عبر البريد الإلكتروني.

ويرسل التطبيق تنبيهات إلى المستخدمين بخصوص مواعيد الفحوصات الطبية، كما يستطيع استقبال البيانات من جهاز قياس نسبة السكر في الدم، ويقوم بتحليلها.

المصدر: وكالات

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