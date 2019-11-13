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Sharp تعود للمنافسة بهاتف متطور وزهيد الثمن

العالم الرقمي و Social media

Sharp تعود للمنافسة بهاتف متطور وزهيد الثمن
youtube/techtechtech
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قررت شركة Sharp اليابانية استعادة مراكزها والمنافسة في سوق الأجهزة الذكية عبر هاتف متطور سعره لن يتعدى الـ 230 دولارا.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Snapdragon 835 ثماني النوى بتردد يصل إلى 2.5 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Adreno 540، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت،وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 3090 ميلي أمبير، ونظام تشغيل Android 9.0 Pie.

Sharp تعود للمنافسة بهاتف متطور وزهيد الثمن
youtube/techtechtech

كما حصل Aquоs V الجديد على هيكل أنيق من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش بوزن 173 غ، مزود بماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، وشاشة بمقاس 5.93 بوصة بدقة عرض (2180/1080) بيكسل

وزودته Sharp بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD، وقدرة على التعامل مع شبكات Bluetoоth 5.0 وWi-Fi 802.11a / b / g / n / ac.

أما الكاميرا الأمامية له فأتت بدقة 8 ميغابيكسل وقدرة على التعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه، والكاميرا الأساسية أتت مزدوجة العدسة بدقة (13+13) ميغابيكسل.

المصدر: 4apk

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