سامسونغ تطلق حاسبا مصفحا لأصحاب المهن الخطرة (فيديو)

استعرضت سامسونغ أحدث حاسب لوحي مصفح طورته لأصحاب المهن الخطرة، أو الذين يعملون على هذا النوع من الأجهزة خارج حدود المكتب أو المنزل.

ومن أكثر ما يميز هذا الجهاز هيكله المتين المقاوم للصدمات والغبار والماء، المحمي وفق معايير IP68، العالمية، والذي يمتاز بمقاومته للملح والغبار والرطوبة وفق معايير MIL-STD 810G، ليمكن المستخدم من استعمال الحاسب في أي مكان وضمن أصعب الظروف المناخية.

ويأتي هذا الحاسب بشاشة بمقاس 10 بوصات، أي أكبر شاشة من بين جميع حواسب سامسونغ اللوحية الشديدة التحمل، إضافة إلى بطارية بسعة 7600 ميلي أمبير تكفيه ليعمل 11 ساعة متواصلة، وميزة الاتصال القريب عبر NFC، كما يدعم منصة الواقع المعزز Google AR Core.

ويعمل هذا الحاسب بمعالج Snapdragon 670 وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، ويضم كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

المصدر: chudo. tech