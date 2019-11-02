مايكروسوفت تتيح ألعاب Xbox عبر أجهزة أندرويد

كشفت مايكروسوفت مؤخرا عن منصة إلكترونية تجريبية ستمكن بعض أصحاب أجهزة أندرويد من الوصول إلى ألعاب Xbox.

وفي منشور على مدونة Xbox قالت مايكروسوفت: "نحن متحمسون للحديث عن ميزة Xbox Console Streaming، ميزتنا الجديدة تتيح لك ممارسة ألعاب Xbox one من المنصة الإلكترونية مباشرة، ومن جهازك المحمول العامل بنظام أندرويد".

وأوضحت الشركة أن المشتركين بالخدمة التجريبية لمنصة Xbox عبر اشتراكي Alpha و Alpha-Ahead في الولايات المتحدة وبريطانيا يمكنهم تجريب ميزة Xbox Console Streaming، وممارسة الألعاب المملوكة والمثبتة، بما في ذلك ألعاب Xbox Game Pass، مباشرة من هاتفهم الذكي أو حاسبهم اللوحي. وأشارت إلى أنها تسعى إلى توفير هذه الخدمة في العديد من البلدان الأخرى قريبا.

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وللاستفادة من هذه الخدمة يجب على المستخدم استعمال أي هاتف أو حاسب لوحي يعمل بنظام "أندرويد-6" أو أنظمة أندرويد الأحدث، شرط أن تدعم تلك الأجهزة تقنية بلوتوث، وشبكات بلوتوث من الجيل الرابع.

المصدر: وكالات