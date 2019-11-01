مع 500 غ من الذهب.. تعرف على أحد أغلى الهواتف في العالم!

كشفت شركة CAVIAR الروسية مؤخرا عن هاتف آيفون قامت بتعديله ليكون أحد أغلى الهواتف الذكية الموجودة في العالم.

وعلى صفحتها الرسمية استعرضت الشركة الهاتف الذي أطلقت عليه اسم Dicovory Solarius، وهو هاتف من نوع iphone 11 pro، وأوضحت أن مصمميها زينوه بهيكل خارجي مزود بنصف كيلو غرام من الذهب من عيار 18.

caviar-phone.ru

ومن المفترض أن يطلق هذا الهاتف بعدة نسخ، نسخة بسعر 70 ألف دولار، ونسخة مزودة بذاكرة داخلية 512 غيغابايت سعرها نحو 71 ألف دولار.

وستطلق CAVIAR نسخا أخرى من هذا الهاتف لكن من دون هياكل ذهبية، ستزين بنقوش تمثل الكواكب والأجسام السماوية، وستتراوح أسعارها ما بين 8100 و8260 دولارا.

المصدر: وكالات