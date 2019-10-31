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شبكات التواصل الاجتماعي شهدت يوم 30 أكتوبر انقطاعات في عملها

العالم الرقمي و Social media

شبكات التواصل الاجتماعي شهدت يوم 30 أكتوبر انقطاعات في عملها
Sputnik Natalia Seliverstova
صورة أرشيفية
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وجد مستخدمو شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وكذلك تطبيقي واتس آب و Facebook Messenger يوم 30 أكتوبر أنفسهم عاجزين عن دخول حساباتهم وتجديد شريط الأخبار.

وقالت شركة Downdetector التي تتولى متابعة موارد الإنترنت إن غالبية المستخدمين واجهوا مشكلات في إرسال ما لديهم والاطلاع على شريط الأخبار.

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 وأبلغ 81% من مستخدمي "إنستغرام" إدارة الشركة عن مشاكل متعلقة بتجديد شريط الأخبار. أما نصف مستخدمي "فيسبوك" تقريبا فأعلنوا عن تعطل شبكة التواصل الاجتماعي عن العمل وعجزهم عن دخول حساباتهم ومشاكل متعلقة بشريط الأخبار.

وبدأت المشاكل الساعة 18.00 بتوقيت موسكو في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا. أما روسيا فشهد أهالي موسكو فقط فيها انقطاعات في عمل شبكات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المشاكل نفسها شهدتها خوادم "إنستغرام"، "فيسبوك"، وواتس آب في مارس الماضي حيث سجلت المشكلة في تفويض شبكة التواصل الاجتماعي وكذلك تفعيل شريط الأخبار كمشكلة رئيسية في عمل الشبكات الاجتماعية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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