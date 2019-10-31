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Redmi Note 8T.. هاتف متطور بـ 199 يورو!

العالم الرقمي و Social media

Redmi Note 8T.. هاتف متطور بـ 199 يورو!
youtube/ Technical Vikram Singh
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سرّبت مواقع متخصصة بشؤون التقنية صورا ومعلومات عن هاتف Redmi Note 8T المميز الذي تعتزم xiaomi طرحه في الأسواق قريبا.

وبالنظر للصور المسربة لهذا الهاتف نلاحظ أنه سيأتي بهيكل شبيه جدا بهياكل هواتف Note 8 التي طرحتها xiaomi هذا العام، وسيحصل على ماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية.

كما سيحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة 48 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات.

Redmi Note 8T.. هاتف متطور بـ 199 يورو!
youtube/ Technical Vikram Singh

وستزوده xiaomi بشاشة عالية الدقة بمقاس 6.3 بوصة فيها ثقب صغير للكاميرا الأمامية، ومنفذ USB Typе-C للشحن ونقل البيانات،  ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وهياكل أنيقة مقاومة للغبار والرطوبة بعدة ألوان منها الأزرق والأسود والأبيض.

Redmi Note 8T.. هاتف متطور بـ 199 يورو!
youtube/ Technical Vikram Singh

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي4/3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/64 غيغابايات، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 4apk

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