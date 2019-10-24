Meizu تعود للمنافسة بهاتف متطور

قررت شركة Meizu العودة إلى المنافسة في سوق الأجهزة الذكية عبر هاتف متطور سعره لا يتعدى 300 دولار.

ويأتي هاتف Meizu 16T الذي تعقد عليه الشركة آمالها بهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مقاوم للماء والغبار، ومزود بشاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة ودقة عرض (2232/1080) بيكسل.

وزود هذا الجهاز بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت عالية الأداء.

youtube/5M Gadget

ويضمن له السرعة الكبيرة في التعامل مع البيانات معالج snapdragon 855 المصنف من بين أفضل معالجات الهواتف في العالم، إضافة إلى معالج رسوميات adrino 640وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.0 بحجم 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

كما زود هذا الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+8+5) ميغابيكسل، بفتحات عدسة عريضة تمكنها من التقاط أفضل الصور في الظلام، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4apk