Realme تدخل عالم 5G بأحد أكثر الهواتف تطورا في العالم

كشفت شركة Realme المملوكة من BBK عن هاتف جديد يعمل مع شبكات 5G، ويصنف من بين أكثر الهواتف تطورا في الأسواق.

ويأتي هاتف Realme X2 Pro بهيكل أنيق مصنوع من الزجاج والمعدن، مزود بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، مطلية بزجاج Gorilla من الجيل الخامس المقاوم للصدمات والخدوش.

ويتعامل هذا الهاتف مع البيانات والإنترنت بسرعة عالية جدا بفضل معالج Snapdragon 855 Plus، أقوى معالج مطروح للهواتف حاليا، وبفضل ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 6/8/12 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 64/128/256 غيغابايت.

وحصل هذا الهاتف أيضا على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع عبر شاحن (50 واطا)، إضافة إلى منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات لاسلكيا.

youtube/China Gadgets

أما الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فجاءت بدقة (64+13+8) ميغابيكسل، بقدرة تقريب للصورة X20، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل وقدرة على التعامل مع ميزة التعرف على الوجوه.

المصدر: iguides.ru