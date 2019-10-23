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تعرف على سوار Honor band 4 الذكي من هواوي

العالم الرقمي

تعرف على سوار Honor band 4 الذكي من هواوي
youtube/Andro-news.com
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طرحت شركة هواوي منذ مدة سوار Honor band 4 الذي صنف من بين أكثر الأجهزة الذكية تميزا في الأسواق.

ومن أبرز ما يميز هذا السوار هو تصميمه الأنيق وهيكله المحمي من الماء والغبار والذي يمكن المستخدم من استعماله على عمق 50 م تحت الماء.

كما أتى هذا السوار بالعديد من التقنيات المتطورة لتتبع مستويات اللياقة البدنية والحالة الصحية للمستخدم، كتقنية TruSeen 3.5 التي ترصد ارتفاع معدلات ضربات القلب أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو الجري، وميزات لقياس عدد الخطوات والمسافات التي يقطعها المستخدم يوميا.

تعرف على سوار Honor band 4 الذكي من هواوي
youtube/Andro-news.com

ويمكن استعماله لمعرفة الأرقام التي تتصل بالهاتف الذكي، أو قراءة الرسائل الواردة إلى الهاتف والتطبيقات التي تعمل عليه، أو حتى معرفة معدلات النوم اليومي.

وجاء هذا السوار بشاشة محمية بزجاج مقاوم للخدش والصدمات حجمها 0.96 بوصة ودقة عرضها (80/160) بيكسل، وبطارية بسعة 91 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل 6 أيام متواصلة دون الحاجة لإعادة شحنه.

المصدر: فيستي

 

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