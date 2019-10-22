الكشف عن مواصفات هاتف موتورولا الجديد

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سربت مواقع متخصصة بشؤون التقنية صورا ومعلومات تتعلق بهاتف Moto G8 Play الذي ستطلقه موتورولا في الأسواق قريبا.

ومن أبرز المواصفات التي ستأتي في الهاتف وفقا للتسريبات:

-شاشة بمقاس 6.2 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة HD+.

- هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من الزجاج المقاوم للخدوش.

- معالج MеdiaTek Hеlio P70 ثماني النوى.

- ذاكرة وصول عشوائي 3/4 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

youtube/Androawei

- منفذ USB Typе-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- شريحة NFC ومستقبل لإشارات الراديو FM.

- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير مع خاصية الشحن السريع.

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+8) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

- ماسح لبصمات الأصابع.

- بوصلة إلكترونية وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: 4APK