الكشف عن مواصفات هاتف موتورولا الجديد
سربت مواقع متخصصة بشؤون التقنية صورا ومعلومات تتعلق بهاتف Moto G8 Play الذي ستطلقه موتورولا في الأسواق قريبا.
ومن أبرز المواصفات التي ستأتي في الهاتف وفقا للتسريبات:
-شاشة بمقاس 6.2 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة HD+.
- هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من الزجاج المقاوم للخدوش.
- معالج MеdiaTek Hеlio P70 ثماني النوى.
- ذاكرة وصول عشوائي 3/4 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت، قابلة للتوسيع.
- منفذ USB Typе-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
- منفذان لبطاقات الاتصال.
- شريحة NFC ومستقبل لإشارات الراديو FM.
- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير مع خاصية الشحن السريع.
- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+8) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.
- ماسح لبصمات الأصابع.
- بوصلة إلكترونية وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
المصدر: 4APK